ALTA TENSIONE

"Contro le violenze dei No Tav abbiamo agito correttamente"

Il ministro dell'Interno Lamorgese a Torino dopo l'escalation dei giorni scorsi: "Serve moderazione, evitare risposte aggressive". Gli attivisti: "Rimuova gli agenti", così loro possono mettere a ferro e fuoco il cantiere. Il nodo delle opere compensative

In Valsusa “l’attività che oggi stiamo portando avanti non possiamo dire che non sia stata corretta, anzi, anche con quella giusta moderazione e con il senso responsabilità che è proprio delle forze di polizia nell'affrontare situazioni così complicate”. Ad affermarlo è il ministro dell’Interno, Luciana Lamorgese, incontrando la stampa al termine del comitato provinciale sull’ordine e la sicurezza pubblica che si è svolto in prefettura a Torino con l’obiettivo di evitare nuove tensioni e scontri. “Ci vuole molta moderazione – ha aggiunto l’esponente di governo – a fronte di comportamenti aggressivi bisogna avere quel modo di reagire tipico di chi vuole portare avanti la legalità, mai senza risposte aggressive”. E rispondendo alle rimostranze provenienti dal territorio, che lamenta una disattenzione rispetto alle richieste, il ministro ha sottolineato come “le opere compensative sono un punto fondamentale, per questo ho assunto l’impegno a sentire l’amministrazione competente perché queste opere compensative previste dagli accordi di programma possano presto essere portate avanti in modo da dare loro avvio”.

All'incontro è intervenuto anche il capo della Polizia, Lamberto Giannini, convocato per discutere della questione Tav. Ad accoglierli il prefetto Claudio Palomba e il questore Giuseppe De Matteis. Un confronto reso necessario dopo l’escalation di violenza scoppiata di recente nel cantiere della Torino-Lione. In questo senso, i due rappresentanti nazionali dopo l’incontro, hanno voluto far visita ai due agenti feriti nei violenti scontri di due settimane fa in Val Susa presso il cantiere di Chiomonte. L’apertura di un secondo cantiere, quello per il nuovo autoporto di San Didero, ha riacceso le proteste del movimento che da anni si oppone alla nuova linea ferroviaria ad Alta Velocità. “Sono assolutamente inaccettabili episodi di gravissima violenza che mettono in pericolo l’incolumità degli operatori di polizia e che nulla hanno a che vedere con il diritto di manifestare liberamente”, aveva affermato all’indomani degli scontri il ministro Lamorgese.

Un drappello di No Tav ha provato a raggiungere la Prefettura, ma sono stati fermati dalle forze dell’ordine in via Pietro Micca all’imbocco di piazza Castello. I manifestanti, una cinquantina, hanno provato a forzare il blocco, ma sono stati bloccati dagli agenti in tenuta antisommossa. Tra i presenti anche la pasionaria Nicoletta Dosio, volto storico della battaglia contro il super treno, e la consigliera del Comune di San Didero Loredana Bellone che ha letto un messaggio rivolto alla ministra dell’Interno: “Faccia rimuovere gli agenti a protezione del cantiere, che andrebbero impiegati da altre parti dove c’è davvero bisogno”. Appello più che condivisibile se non fosse che cantieri e lavoratori sono oggetto di aggressioni praticamente quotidiane.

Al termine dell’incontro la ministra Lamorgese e il capo della Polizia Giannini hanno incontrato i due poliziotti feriti negli scontri di due settimana fa con i No Tav. Lamorgese, oltre a esprimere la sua vicinanza e solidarietà ai due agenti, ha ringraziato i poliziotti per l’importante e delicato impegno che svolgono. Giannini ha definito esemplare il lavoro loro e dei colleghi, viste anche le asperità del territorio in cui operano. Lamorgese e Giannini, a quanto si apprende, hanno sottolineato che gli agenti in Val di Susa non sono abbandonati a se stessi e che c’è un impegno a garantire la tutela delle forze dell’ordine. Lo stesso impegno che il capo della polizia ha rimarcato durante un secondo incontro avvenuto nel pomeriggio, a cui non ha partecipato la ministra Lamorgese, con i dirigenti e i rappresentati dei sindacati di polizia.

“Prendiamo atto della sensibilità e delle parole del capo della Polizia che ha preso un impegno a prevenire gli assalti alle forze dell'ordine che avvengono ormai con sempre più frequenza in Val di Susa e dove vengono feriti gli appartenenti alle forze dell'ordine” dice Eugenio Bravo, segretario generale provinciale del sindacato di polizia Siulp. Bravo ha spiegato a Giannini gli stati d’animo dei poliziotti in questo momento: “Rabbia per il fatto di essere da 15 anni bersagli di bombe carta, razzi e pietre, con feriti a carico delle forze dell’ordine – ha detto il sindacalista – Frustrazione perché, una volta assicurati alla giustizia, la risposta giudiziaria per questi antagonisti non è deterrente e non dissuade dal continuare ad assaltare le forze dell'ordine. Preoccupazione perché dopo l'ultimo fatto, quando un poliziotto è stato colpito in testa da un razzo, il timore di diventare vittime eccellenti di questi violenti è sempre più reale”.

Sulla questione interviene anche Mino Giachino, promotore del movimento “Sì Tav Sì Lavoro” che per l'occasione ha distribuito dei volantini: “Chi impedisce i lavori del cantiere va contro l’interesse nazionale, contro il futuro e contro il lavoro” sono le sue parole. “Si possono avere idee diverse ma non si può bloccare un’opera voluta dall’Europa, dai governi italiani e così attesa del mondo commerciale e dai tantissimi senza lavoro – scrive l’ex sottosegretario dell’ultimo governo Berlusconi – la violenza contro il cantiere e le forze dell’ordine è inaccettabile in uno Stato democratico. Le leggi dello Stato valgono anche per i tribunali che dibattono sulla natura delle manifestazioni”. “Il voto popolare, i sondaggi e l’immagine di questa piazza – prosegue Giachino citando la manifestazione a favore della Torino-Lione del 2018 – dicono che la stragrande maggioranza del paese vuole le infrastrutture e non la decrescita di Torino e del Paese. Con la realizzazione della Tav, spostando il traffico dalla strada alla rotaia si ridurrà drasticamente l’inquinamento e l’incidentalità stradale”. Giachino ringrazia il ministro Lamorgese per la visita pur giudicando troppo caute le sue dichiarazioni: “Se si deve fare, occorrono nuove misure che impediscano le violenze sistematiche al cantiere e alle forze dell’ordine”, puntualizza.