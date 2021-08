Vaccini: 80.000 dosi Pfizer in Piemonte dal 18 agosto

Il 18 agosto arriveranno per il Piemonte 80 mila dosi in più di Pfizer. "Questo nuovo invio - ha detto oggi il presidente della Regione Piemonte, Alberto Cirio durante la consueta riunione di aggiornamento settimanale dell'Unità di Crisi insieme all'assessore alla Sanità, Luigi Icardi - ci aiuterà a completare la vaccinazione dei giovani tra i 12 e i 19 anni in vista dell'inizio della scuola. Una fascia d'età su cui il Piemonte sta già tendendo molto alta l'attenzione, organizzando open day dedicati su tutto il territorio regionale in questi giorni di agosto, accanto agli accessi diretti che abbiamo già avviato da alcune settimane tra le prime regioni in Italia a farlo". "Su quest'ultimo aspetto, in particolare - ha aggiunto Icardi - oggi la struttura commissariale ha chiesto in modo specifico alle Regioni di fare gli accessi diretti per la fascia in età scolastica. In Piemonte per i 12-19enni sono stati già avviati da fine luglio, in aggiunta a quelli per personale scolastico e over60".