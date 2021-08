Covid: Piemonte, 90 nuovi casi, stabili le terapie intensive

Nella giornata odierna in Piemonte si registra un aumento dei ricoverati nei reparti ordinari per Covid. Sono +12 rispetto a ieri, portando il numero complessivo di ospedalizzazioni non gravi a quota 102. Invariate invece le terapie intensive (4) e i decessi (0). Calano i casi, oggi a quota 90 di cui 42 asintomatici, ma con meno tamponi (7 mila e 299 con un rapporto casi/tamponi dell'1,2 per cento). I guariti sono trentanove rispetto a ieri.