ECONOMIA DOMESTICA

Più Pil per tutti in Piemonte

Balzo in avanti del 17,3% nel secondo trimestre dell'anno, più della media europea: 135 miliardi. In termini assoluti superati i livelli del 2015. Auto e turismo fanno impennare l'economia. Cresce l'export. I dati del Comitato Torino Finanza

Il tanto atteso rimbalzo è in corso. Torna a correre (o almeno riprende la marcia) l’economia piemontese, che nel secondo trimestre dell’anno ha superato i valori della crisi del 2015. Secondo i dati rilevati dal Comitato Torino Finanza della Camera di Commercio, il Pil ha fatto registrare un balzo in avanti del 17,3% rispetto allo stesso trimestre del 2020, quello in cui gli effetti delle restrizioni Covid avevano zavorrato industria e servizi.

Grazie allo sprint del periodo aprile-giugno, che in termini assoluti vale 135 miliardi, il Pil annualizzato ha superato il minimo della crisi del 2015 (130 miliardi), nonché il minimo della crisi del 2009 (129 miliardi). Mancano, però, ancora 9 miliardi, ossia il 7% perché il livello dell’attività economica ritorni almeno al livello di prima della crisi del 2008-2009. Segnali positivi anche dalla variazione tendenziale del terzo trimestre (quello in corso), acquisita al 31 luglio del 2021: +3,2%. Il rimbalzo quindi sta continuando. Nel secondo trimestre il Piemonte cresce in modo superiore rispetto alla media europea, la cui crescita è stata del +13,2%.

I fattori che hanno favorito la ripresa sono stati il miglioramento dell’immatricolazione di vetture (+89% nel primo semestre in Italia e +27% in Europa), che ha trainato la componentistica piemontese, dei settori del turismo, della cultura e dello shopping.“Questi dati, rilevati dal nostro modello di calcolo – dichiara Vladimiro Rambaldi, presidente del Comitato Torino Finanza – sono molto confortanti: c’è stato un rimbalzo record dell’economia regionale, grazie all’elevata specializzazione manifatturiera e alla sostenuta dinamica delle esportazioni. Ma non bisogna abbassare la guardia nei confronti della pandemia, perché una impennata dei contagi potrebbe portare a nuovi provvedimenti restrittivi e, quindi, a una penalizzazione delle attività di industria, commercio e servizi. È importante procedere speditamente con il piano vaccinale”. Il presidente di Unioncamere Piemonte Gian Paolo Coscia mette in guardia: “C’è ancora da fare per trasformare questo rimbalzo in una vera e propria crescita economica strutturata della nostra regione, che sappia guardare con fiducia e ottimismo oltre il periodo di emergenza sanitaria”.