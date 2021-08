Universiadi: Laus (Pd),bene primo finanziamento, ora al lavoro

#Universiadi, si parte! I primi 28 milioni di euro arrivati dal Governo per il finanziamento delle Universiadi 2025 a Torino, permettono finalmente di tirare un sospiro di sollievo e iniziare a mettersi a lavoro. Al #Comitato organizzatore va infatti il mio in bocca al lupo, in particolare al presidente dell'Edisu Alessandro Sciretti e a Riccardo D'Elicio, presidente del Cus Torino. C'è ancor tanto da fare. Personalmente, continuerò a restare in prima linea affinché arrivino al più presto anche i restanti 85 milioni di euro da destinare alle #residenzeuniversitarie". Così su Facebook il senatore del Pd Mauro Laus.