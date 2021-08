Grattacielo Regione: Manfredi (Radicali) "Tronzano aggiorni"

"Sarebbe opportuno che l'assessore regionale al Bilancio Andrea Tronzano non si limitasse a far pubblicare sul Bollettino ufficiale della Regione Piemonte l'integrazione del contratto di locazione finanziaria, con capogruppo Monte dei Paschi, con le banche finanziatrici per una spesa massima di 43 milioni di euro, ma lo spiegasse ai cittadini rispondendo anche a diverse domande mosse da noi radicali in questi ultimi tempi e mai considerate". Giulio Manfredi, dell'Associazione Radicale Adelaide Aglietta, torna così sulla vicenda del grattacielo della Regione Piemonte. "Il documento in questione - aggiunge Manfredi - integra il contratto di leasing stipulato nel 2010 fra la Regione Piemonte e una cordata di banche per finanziare la realizzazione della Sede Unica della Regione. La motivazione dell'integrazione è dovuta, da quello che si legge, ai ritardi nella realizzazione dell'opera dovuti prima al fallimento della capogruppo delle ditte costruttrici e dal conseguente blocco dei lavori dall'ottobre 2015 al giugno 2017, e poi all'emergenza Covid". Numerose le domande che Manfredi pone a Tronzano: "l'integrazione comporterà un aumento dei costi a carico della Regione? In caso affermativo, di quanto? Il contratto di leasing prevede sempre il pagamento di 40 canoni semestrali posticipati rispetto all'inizio della locazione finanziaria, che avverrà con la presa in consegna dell'opera da parte della Regione? Quale sarà l'importo di ciascun canone semestrale? L'eventuale prossima acquisizione di Montepaschi di Siena da parte di Unicredit comporterà l'automatico passaggio del contratto di leasing?" .