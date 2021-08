Vendita abusiva di creme e farmaci, due denunce a Torino

Venditrici sottobanco di prodotti alimentari non conformi, creme, profumi e, in un caso, anche di farmaci. Due donne di origine nigeriana sono state denunciate a Torino dalle forze dell'ordine nel corso di un controllo straordinario del territorio svolto nel quartiere Aurora. Per la prima l'accusa è di vendita di alimenti alterati, per la seconda è di vendita non autorizzata di medicinali. È scattata anche una multa di 5.164 euro per ciascuna. La merce (tra cui dei pesci gatto essiccati) è stata messa sotto sequestro. All'operazione, coordinata dal personale del Commissariato di polizia Dora Vanchiglia, hanno preso parte il Reparto prevenzione crimine Piemonte, personale dell'Arma dei Carabinieri e della Polizia Municipale, unita' cinofile della Polizia di Stato.