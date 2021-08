Cadavere in decomposizione in alloggio nel Torinese

Il corpo in avanzato stato di decomposizione di un uomo di 71 anni è stato ritrovato questa mattina in un alloggio di via Bussoleno a Gassino Torinese. A dare l'allarme i vicini di casa che già da qualche giorno non avevano più notizie dell'uomo e hanno sentito un cattivo odore provenire dall'alloggio. Saranno gli accertamenti dei carabinieri della compagnia di Chivasso a stabilire a quando risale il decesso che, secondo i primi riscontri, sarebbe avvenuto per cause naturali già alcuni giorni fa. Abitando da solo, però, l'uomo non ha potuto chiedere aiuto.