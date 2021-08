La propaganda di Mattei

Dicono che… ormai Ugo Mattei usi lo Iuc come fosse la sua residenza privata. Non sono passate inosservate le bandiere di Futura – lista benicomunista, no mask e no green pass, certamente anticapitalista, con cui si candida a sindaco di Torino – che da giorni campeggiano sui balconi dell’International university college in piazza Paleocapa di cui è direttore accademico. Politica e carriera professionale hanno sempre viaggiato a braccetto nella storia del professore torinese e ora che corre in prima persona ha deciso di sfruttare tutti gli spazi (fisici e virtuali) per sostenere la sua impresa.