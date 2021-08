Scuola: trasporto disabili, Torino si affida ad A.A.T.

Sarà il Consorzio A.A.T. a gestire per i prossimi cinque anni il servizio di trasporto scolastico e per gli studenti disabili della Città di Torino. L'Azienda Autonoleggio Torino Consorzio Stabile Soc. Co. si è infatti aggiudicata tutti i lotti in gara; verrà affiancata dalla Cooperativa Animazione e Territorio che gestirà le attività di accompagnamento. Il servizio partirà con l'inizio del prossimo anno scolastico. "Ci sono tutte le condizioni per un vero e proprio salto di qualità del servizio - commenta l'assessora comunale all'Istruzione Antonietta Di Martino - a partire dalla flotta utilizzata; basti pensare che più della metà dei 58 veicoli messi a disposizione è immatricolato nel 2021 e tra i restanti la grande maggioranza è immatricolata dal 2018 in avanti. Inoltre più del 90% dei veicoli destinati al trasporto degli studenti con disabilità è dotato di sollevatore per carrozzine, requisito che da bando era previsto solo per il 40% dei veicoli, dal momento che la percentuale maggiore degli studenti che usufruiscono del servizio è in grado di deambulare; questa percentuale migliorativa, offerta dal Consorzio, garantisce una maggiore duttilità della flotta efficientando l'intera gestione". Il valore dell'appalto quinquennale è di circa 11 milioni e 700 mila euro a cui si aggiunge 1 milione e 500 mila euro per la gestione amministrativa 5T. Gli utenti che quotidianamente usufruiranno del sevizio sono quattrocento.