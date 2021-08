Minaccia capotreno perché senza biglietto, denunciato

Dieci indagati, 3.618 persone controllate, 40 i servizi di vigilanza a bordo treno per un totale di 78 convogli. Questo l'andamento dei controlli svolti nella settimana dal 2 all'8 agosto dalla polizia ferroviaria in Piemonte. Tra gli interventi figurano, a Torino Porta Nuova, la denuncia a carico di un senegalese che su un convoglio della linea Torino-Savona aveva minacciato il capotreno al momento del controllo dei biglietti. A Torino Stura è stato denunciato un trentenne italiano che, per recuperare per recuperare un oggetto caduto nell'intercapedine del vano ascensore, ha danneggiato la porta con un tubo di ferro.