Formazione: dal Piemonte 8mln a fondo perduto alle agenzie

In Piemonte sono in arrivo circa 8 milioni di euro a fondo perduto a sostegno delle agenzie formative per la ripresa dall'emergenza post Covid. "Un intervento economico importante per chi opera nella formazione e favorisce la ricollocazione professionale", afferma l'assessore regionale al Lavoro, Elena Chiorino. Le risorse, che provengono anche dal Fondo Sociale Europeo, saranno erogate sulla base di un bando regionale in pubblicazione nelle prossime settimane. "Un intervento economico massiccio a sostegno di coloro che operano sul territorio nell'ambito della formazione professionale, tassello fondamentale che può garantire una ripartenza economica stabile per il territorio - commenta l'assessore Chiorino -. Con il supporto alle agenzie formative, garantiamo a tutti la possibilità di accedere a nuove opportunità formative di qualità ed acquisire le competenze necessarie per la ricollocazione lavorativa e favorire così l'incrocio tra domanda e offerta con le aziende del territorio". Con questo provvedimento, saranno finanziate le spese straordinarie e impreviste sostenute dalle agenzie per l'adeguamento strutturale, tecnologico ed organizzativo messo in campo per far fronte alle normative sanitarie dettate dal contenimento epidemiologico.