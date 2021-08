LOTTA AL COVID

Dieci euro a chi si vaccina. Mossa del sindaco leghista

Il primo cittadino di Varallo mette anche a disposizione il bus navetta per l'hub vaccinale. Il suo collega e parlamentare di Borgosesia, Tiramani, ha optato per bonus palestre e piscina. Una Lega lontana anni luce dalle piazze No Vax

“Vi ricordate soltanto un anno fa, quando tutti noi attendevamo con ansia che la scienza ci offrisse una via di uscita tramite il tanto sospirato vaccino? La scienza ha fatto il suo dovere ed è giunta ad offrirci una soluzione, forse non l’unica, ma la migliore che abbiamo. Ora tocca a noi. Ecco perché ho pensato di rivolgermi a te che ancora non ti sei vaccinato, qualunque età tu abbia dai 12 in su: tu mettici la decisione al resto ci penso io. Quando sarai dotato di green pass, ti offrirò di tasca mia un buono da 10 € da spendere nelle attività cittadine”.

Se Alberto Cirio offre un gelato ai giovani che si vaccinano, il sindaco di Varallo Sesia addirittura non fa differenza d’età e alza la posta. Altro che la piazza romana No Vax partecipata da un gruppetto di parlamentari leghisti. Qui nel feudo del deputato Paolo Tiramani, pioniere Si Vax tanto da partecipare alla sperimentazione del vaccino italiano Reithera, il primo cittadino Eraldo Botta, anch’egli del partito di Matteo Salvini, non solo mette mano al portafogli per chi si immunizzerà, ma mette pure a disposizione il bus navetta per raggiungere l’hub vaccinale. Non basta? Ai suoi concittadini, il sindaco è pronto anche ad evitare la trafila per la prenotazione: “Manda il tuo nominativo con il codice fiscale e un recapito telefonico al mio numero 329 4357954 o alla mia mai, prenderò l’appuntamento per te, che in seguito ti verrà comunicato dai servizi dell’Asl"

Più che un compagno di partito dei vari Borghi, Bagnai e Siri, il sindaco pare un sergente della truppa del generale Figliuolo. Aldilà delle battute, resta l’encomiabile impegno di un amministratore locale che di fronte alle resistenze che ancora ovunque persistono rispetto alla vaccinazione sfoggia una fantasia, calata nella realtà, che par essere una peculiarità dei sindaci di quei luoghi. Nessuno scorda le sortite del prematuramente scomparso sindaco di Varallo, Gianluca Buonanno, che pur se impegno nello scranno parlamentare non esitò a combattere le sue battaglie dov’era sindaco, come a Varallo e poi Borgosesia, con iniziative singolari, ma non certo prive di risultati. A corto di vigili urbani, un bel giorno s’inventò di piazzarne un po’ di cartone lungo le strade. Gli automobilisti, prima di accorgersi della trovata, comunque rallentavano.

Più concreta la soluzione del suo attuale successore, come quella di una altro sindaco-deputato della Lega: proprio Tiramani che guida l’amministrazione ha offerto palestra e piscina gratis agli over 60 per convincerli a vaccinarsi e subito ci sono state 77 nuove prenotazioni, pari il 10% di coloro che ancora non si erano presentati all'appello per aderire alla campagna vaccinale. "Evidentemente – commenta l’onorevole sindaco Tiramani – l'idea di offrire il pacchetto wellness, per certi versi provocatoria, ha risvegliato la coscienza civica dei miei concittadini, sulla quale ero certo di poter contare”. Tiramani ammette che forse “non tutti l'avranno fatto spinti soltanto dalla voglia di fare attività fisica gratuitamente, ma questa iniziativa ha riaperto il dibattito, spingendo molti ad approfondire le loro conoscenze in merito al rapporto tra rischi e benefici conseguenti al vaccino”. La piazza di San Giovanni con i leghisti insieme ai No Vax è lontana mille miglia da qui.