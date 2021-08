Meteo: giornata soleggiata e calda

A Torino oggi, giovedì 12 agosto, giornata soleggiata, salvo velature in transito dalla sera, non sono previste piogge nelle prossime ore. Durante la giornata di oggi la temperatura massima registrata sarà di 33°C, la minima di 21°C, lo zero termico si attesterà a 4437m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Nordovest, al pomeriggio deboli e proverranno da Nordest. Allerte meteo previste: afa. In Piemonte, ulteriore rinforzo del campo anticiclonico per una giornata ben soleggiata e calda ovunque. Qualche addensamento pomeridiano sulle Alpi ma ancora basso il rischio di temporali di calore. Temperature massime fino a 35°C in pianura padana, afa anche di notte nei grandi centri urbani.