Pnrr: sindacati, nemmeno un euro per ospedali Asl To4

"La Regione Piemonte ha chiesto sul Pnrr e al fondo complementare circa 140 milioni di euro per mettere in sicurezza le strutture ospedaliere del Piemonte. Con grande costernazione abbiamo appreso che di tutte queste risorse economiche, neanche uno spicciolo sarebbe destinato all'Asl To4". Così Cgil, Cisl e Uil lanciano l'allarme sulla sanità in Canavese e, soprattutto, sulle condizioni dell'ospedale di Ivrea. In una lettera urgente inviata al governatore Cirio e all'assessore alla sanità Icardi, i sindacati chiedono "che almeno una parte delle risorse extra che provengono dall'Europa, debbano essere spese per migliorare le condizioni di cura di quella parte di popolazione canavesana che oggi trova risposte ai propri bisogni in un ospedale, quello di Ivrea, che ha enormi problematiche. Esigiamo sin da subito delle risposte sul come si intende affrontare la questione urgente dell'ospedale eporediese e con quali risorse e in quali tempi si intende porvi rimedio".