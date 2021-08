Scuola: dalla Regione 7,7mln alle paritarie per l'infanzia

La Regione Piemonte assegna 7,7 milioni di euro alle scuole paritarie per l'infanzia. I contributi saranno destinati al concorso delle spese di gestione e funzionamento sostenute nel corso dell'anno scolastico 2020-2021. Una misura, spiega l'assessore regionale all'istruzione, Elena Chiorino, "che da priorità alle strutture presenti nei piccoli comuni e vuole essere di sostegno a quei sindaci che con tenacia e visione lavorano ogni giorno per mantenere i servizi essenziali nel proprio comune, perché ritenuti fondamentali per le famiglie, in supporto alla natalità e per arginare lo spopolamento del territorio". Il sostegno economico andrà per il 75 per cento a favore delle scuole dell'infanzia presenti in Comuni con popolazione inferiore ai 15 mila abitanti, oppure situate nelle frazioni di Comuni più densamente popolati. Uno strumento per favorire sia la libera scelta educativa - sottolinea la Regione Piemonte in una nota - ma anche una migliore accessibilità ai servizi per le famiglie che vivono nei centri piccoli, cercando di arginare il sempre più diffuso fenomeno della desertificazione dei territori collinari e montani.