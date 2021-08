Aggredisce anziano padre per soldi, arrestata figlia violenta

Ha aggredito con un coltello il padre 83enne, al culmine di un litigio nato dall'ennesima richiesta di denaro. Una 37enne è stata arrestata per maltrattamenti in famiglia dai carabinieri. E' accaduto ad Alpignano, nell'hinterland torinese, nell'ambito dei controlli del territorio disposti dal Comando Provinciale per contrastare le violenze tra le mura domestiche. I militari della Compagnia di Rivoli hanno bloccato la figlia, ora in carcere, evitando gravi conseguenze per l'anziano genitore, che ha riportato soltanto lievi ferite guaribili in pochi giorni.