Cantieri autostrade: comitato per bypass Albenga-Alessandria

E' nato il Comitato promotore per spingere il progetto del nuovo bypass autostradale per collegare Albenga con Alessandria che decongestionerebbe l'autostrada A10 e si candida come via di collegamento fra i porti liguri e le aree produttive del Nord Ovest. Per ora c'è uno studio commissionato alla Fondazione Links sulla fattibilità del progetto e a breve partirà l'incarico a Igeas per i lavori di revisione e upgrading del progetto preliminare che risale al 2013, in modo da renderlo compatibile con le norme entrate in vigore negli ultimi anni. A ottobre ci sarà poi un incontro, che coinvolgerà tutti i soggetti interessati, per definire con precisione i tempi dell'iter tecnico e finanziario dell'opera. Oltre ai presidenti della Provincia di Savona, Pierangelo Olivieri, e di Alessandria, Gianfranco Baldi, del Comitato che salda l'asse Liguria-Piemonte fanno parte il sindaco di Imperia Claudio Scajola, il presidente della Fondazione Slala di Alessandria, Cesare Italo Rossini, quello della Fondazione De Mari, Luciano Pasquale, Roberto Pensiero per l'associazione Trasportounito e il presidente di Igeas Engineering Alessandro Rodino che ha stilato le prime valutazioni di fattibilità e i differenti tracciati possibili della bretella. Ma è previsto a breve anche l'ingresso di rappresentanti dei comparti logistico-portuale e turistico.