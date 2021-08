LOTTA AL COVID

Contagi stabili, indice Rt in calo.

Il Piemonte resta in zona bianca

I dati dei nuovi casi accertati e l'occupazione dei letti negli ospedali sono ben al di sotto del limite per rischiare il giallo (e le conseguenti restrizioni). Attenzione su nuovi focolai

Un livello di nuovi casi di positività al Covid accertati nella settimana dal 2 all’8 agosto sostanzialmente invariato rispetto ai sette giorni precedenti insieme al tasso di occupazione di letti ospedalieri che si mantiene costante per le terapie intensive e segna un lieve aumento (dall’1 al 2 per cento) per i ricoveri ordinari confermano il Piemonte in zona bianca e, soprattutto, non fanno emergere segnali allarmanti di un possibile cambiamento di colore con le relative restrizioni. La percentuale di positività dei tamponi resta al 2%, ma l’Rt puntuale calcolato sulla data di inizio sintomi decresce passando da 1.93 a 1.35.

Salgono ancora i ricoveri da Covid in Piemonte, che nelle ultime 24 ore registra anche un decesso, ma risalente ai giorni scorsi, e 301 nuovi casi di persone risultate positive, pari all’1,9% dei 15.557 tamponi eseguiti. Rispetto a ieri, i pazienti in terapia intensiva sono 5 (+1), mentre quelli negli altri reparti sono 114 (+3). I guariti sono 216, mentre le persone in isolamento domiciliare sono 3.166 (+80) e quelle attualmente positive 3.285 (+84). Dall'inizio della pandemia, dunque, il Piemonte ha registrato 372.311 positivi, 11.704 decessi e 357.322 guariti. Si segnala invece una crescita dei focolai attivi, mentre resta quasi invariato il numero di quelli nuovi. Si riduce inoltre il numero di persone non collegate a catene di trasmissione note.