Lavoro: controlli nell'Alessandrino, irregolarità in 6 aziende agricole

Sei aziende agricole su 17 controllate nell'alessandrino nei mesi di luglio e agosto nell'ambito del progetto "Alt Caporalato" sono risultate irregolari, ovvero sono state rinvenite al loro interno violazioni in materia di sicurezza delle macchine e delle attrezzature, inosservanza della normativa sui luoghi di lavoro, mancata sorveglianza sanitaria e della formazione. Le operazioni sono state svolte da una task-force coordinata dall'Ispettorato Territoriale del Lavoro di Asti-Alessandria a cui hanno partecipato gli Ispettorati di Bari e Varese, lo Spresal (Servizio di Prevenzione Igiene Sicurezza Ambienti di Lavoro) dell'Asl Alessandria, l'Inps e qualificati mediatori culturali dall'Organizzazione Internazionale per le Migrazioni (Oim) partner di progetto, con la partecipazione del Nucleo Carabinieri del Lavoro dell'Inl e dei Carabinieri delle stazioni territoriali. L'attività di vigilanza straordinaria ha interessato soprattutto la zona della bassa Valle Scrivia. In tutto sono state controllate le posizioni lavorative di 105 lavoratori del settore agricolo di cui 24 cittadini italiani, 4 cittadini comunitari e 77 lavoratori provenienti da Paesi extra-Ue, in particolare Marocco, Senegal, India. Gli accertamenti sono tutt'ora in corso. Ad oggi sono stati riscontrati illeciti per lavoro "in nero" di 3 lavoratori, violazioni in materia contrattuale e orario di lavoro, corresponsione delle retribuzioni in contanti.