Frana a Someraro, due famiglie evacuate da frazione Stresa

Due famiglie sono state evacuate per precauzione da Someraro, frazione di Stresa che si affaccia sul lago Maggiore e sulle isole Borromee, dove nella notte dell'11 agosto si è verificata una frana e, nell'area di via del Pitoggio, si sono registrati dei cedimenti del terreno. L'ordinanza del sindaco di Stresa, Marcella Severino, ha validità fino al 23 agosto; nel frattempo verranno effettuati dei monitoraggi quotidiani sulla frana. Una delle famiglie evacuate è tornata nella propria residenza nel milanese, mentre la seconda, un'anziana coppia di residenti, verrà momentaneamente ospitata in un appartamento messo a disposizione da una famiglia stresiana.