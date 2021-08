Controlli Polfer in 24 stazioni Piemonte e Valle d'Aosta

Oltre mille persone sono state controllate tra Piemonte e Valle d'Aosta nel corso di Rail Safe Day, una giornata straordinaria di controlli svolta dalla polizia ferroviaria. L'intervento ha impegnato 95 operatori in 24 stazioni. Nella zona di Torino Porta Nuova ha partecipato anche il personale del Reparto prevenzione crimine. A Novara è stato denunciato un 39enne originario dello Sri Lanka per mancata esibizione del permesso di soggiorno, mentre un 45enne italiano è stato sanzionato per possesso di 10 grammi di hashish. Ad Aosta due italiani - un uomo ed una donna di 54 e 46 anni - sono stati multati per violazione al Regolamento di Polizia Ferroviaria: avevano parcheggiato le proprie autovetture in area ferroviaria sprovvisti della relativa autorizzazione.