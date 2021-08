Green pass: Lo Russo, regole omogenee sui luoghi di lavoro

"Sono un convinto sostenitore del Green pass, che consente a chi ha completato il ciclo vaccinale di tornare molto più rapidamente a una normalità sociale dopo tanti anni di restrizioni. Ritengo però che le regole nei luoghi di lavoro debbano essere omogenee e concordate tra datori e sindacati". Lo afferma Stefano Lo Russo, candidato sindaco del centrosinistra a Torino in merito alla vicenda della Hanon system, azienda del torinese che aveva inizialmente escluso i lavoratori senza Green pass dalla mensa. "Le iniziative singole - continua - creano confusione e disorientamento. Mi auguro che tutti comprendano l'importanza di vaccinarsi come unico strumento utile per tutelare tutta la comunità" conclude.