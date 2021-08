Torino: imbrattati i manifesti della candidata sindaco M5s

Insulti sessisti sui manifesti elettorali di Valentina Sganga, la candidata sindaca del Movimento 5 Stelle a Torino. In corso Lecce l'immagine della 35enne, capogruppo uscente dei pentastellati in Sala Rossa, sono stati imbrattati con disegni e scritte fatte con un pennarello nero. "La politica è confronto, anche aspro, sulle idee e sui progetti della città. Gli insulti sessisti, il linguaggio d'odio dovrebbe essere respinto da tutti, senza alcuna esitazione. Sono certo che Valentina non si farà intimidire", commenta il candidato sindaco del centrosinistra, Stefano Lo Russo, che ha telefonato a Valentina Sganga per esprimerle "solidarietà e vicinanza".