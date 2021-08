Carceri: Torino, detenute annunciano sciopero della fame

"Dal 14 al 21 agosto i detenuti di Torino rifiuteranno il vitto fornito dall'amministrazione come dimostrazione pacifica contro l'immobilismo e il silenzio che gravano sui penitenziari italiani". E' uno stralcio della lettera scritta da un gruppo di detenute del carcere di Torino e destinata alle redazioni giornalistiche, che annuncia lo sciopero della fame a partire da domani. "Stiamo portando avanti la richiesta per il riconoscimento dei nostri diritti - si legge - senza violenza e con rispetto, in primis per noi stessi, che oltre ad essere stati soggetti devianti siamo sempre cittadini, aventi diritti e doveri come coloro che vivono in libertà". L'iniziativa, promossa da un gruppo di donne recluse nel capoluogo piemontese, ha ottenuto l'adesione di detenuti appartenenti ad altre sezioni del penitenziario ed è sostenuta dal Partito Radicale e dai Garanti dei detenuti.