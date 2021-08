Covid: Piemonte, 6 pazienti intensiva su 7 non sono vaccinati

Dei sette pazienti ricoverati in terapia intensiva in Piemonte a causa del Coronavirus, sei non vaccinati. Il settimo ha completato il ciclo vaccinale, ma si tratta di un paziente con numerose comorbidità, tra le quali obesità e diabete. Lo rende noto la Regione piemonte. Dei 117 in terapia ordinaria, 77 non sono vaccinati; i 40 vaccinati invece sono tutti paucisintomatici.