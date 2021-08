Perseguita commessa del centro di Torino, arrestato stalker

E' accusato di atti persecutori nei confronti della commessa di una nota catena di esercizi commerciali del centro di Torino un cittadino ivoriano di 36 anni arrestato dalla polizia. Incurante del divieto di avvicinarsi all'area di via Roma e Porta Nuova l'uomo, che nel 2020 era già stato arrestato due volte per lo stesso reato, per tre giorni consecutivi si è presentato nel negozio per approcciare la commessa "in modo aggressivo e sessualmente esplicito". Nonostante la presenza di numerosi clienti e di altro personale dell'attività, che tentavano di allontanarlo, il 36enne ha continuato a dare fastidio alla donna, che era alla cassa, fino a quando gli agenti del commissariato Centro sono intervenuti e lo hanno bloccato.