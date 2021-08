Sorpreso a vendere refurtiva, denunciato per ricettazione

E' stato denunciato per ricettazione un 54enne di origini marocchine sorpreso dalla polizia in piazza della Repubblica, a Torino, mentre cercava di vendere ad alcuni passanti una cassetta degli attrezzi e due casse altoparlanti. Alla vista degli agenti del commissariato Dora Vanchiglia, l'uomo ha abbandonato la refurtiva ed è fuggito, ma è stato bloccato poco dopo. Gli altoparlanti e la cassetta degli attrezzi erano stati appena rubati da un'auto in sosta, notata dagli agenti perché aveva il finestrino rotto. Contattato dalla polizia, il proprietario ha riconosciuto come sua la merce che l'uomo stava tentando di rivendere.