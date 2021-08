Aggredisce personale sanitario in pronto soccorso: arrestato

I carabinieri di Torino, in Piemonte, hanno arrestato quattro persone per furto e danneggiamento aggravato. Nel quartiere Regio Parco del capoluogo piemontese i militari del nucleo radiomobile sono dovuti intervenire al pronto soccorso dell’Ospedale San Giovanni Bosco dove un cittadino di origini nigeriane di 21 anni ha aggredito il personale sanitario danneggiando alcuni macchinari del nosocomio. All’uomo è stata anche contestata la resistenza a pubblico ufficiale. In Via Nizza, quartiere lingotto, i militari del nucleo Radiomobile hanno sorpreso due uomini, un italiano e un rumeno, subito dopo un furto in un’auto parcheggiata sulla via. In corso Monte Cucco, nel quartiere Pozzo Strada di Torino, presso un supermercato è stato fermato un italiano di 37 anni dopo che aveva tentato di rubare del materiale elettronico.