Green pass: mensa; Piemonte richiama circolare del Viminale

Richiama la circolare 4073 del Ministero dell'Interno del 5 agosto sul personale del Dipartimento di Pubblica sicurezza, per il quale l'accesso alle mense di servizio prevede l'esenzione dal Green pass, la circolare della Regione Piemonte sull'accesso alle mense di servizio. Si tratta di un chiarimento che riguarda in modo specifico i dipendenti regionali senza obbligo vaccinale. La circolare ministeriale stabilisce che "le attività connesse con la fruizione del vitto sono consentite a tutto il personale, fermo restando il rispetto dei protocolli o delle linee guida dirette a prevenire o contenere il contagio". Sulla base di questa indicazione, per Regione Piemonte "sembra evidente che per l'accesso alle mense aziendali da parte dei lavoratori non sussista l'obbligo di esibire il Green pass, fermo restando il rispetto dei protocolli o delle linee guida dirette a prevenire o contenere il contagio". E' sulla base di questa indicazione che ieri la Hanon System di Campiglione Fenile ha ritirato la disposizione in base alla quale i suoi 650 dipendenti dovevano esibire il Green pass per accedere alla mensa. Un caso diventato nazionale con la vertenza della Fim Cisl, che dopo il ritiro del provvedimento ha revocato lo sciopero indetto per ieri.