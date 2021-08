Covid: un decesso in Piemonte, 8 i ricoverati in intensiva

Sono otto i pazienti ricoverati per Covid nelle terapie intensive del Piemonte, uno in più rispetto a ieri, mentre negli altri reparti i ricoveri sono 109, otto in meno rispetto a ieri. L'Unità di crisi regionale ha registrato anche un decesso, un 65enne che non risulta vaccinato, precedente alla giornata di oggi, mentre i nuovi casi sono 280, l'1,2% dei 23.033 tamponi eseguiti. Gli asintomatici sono 121 (43,2%). I guariti sono 219. Le persone in isolamento domiciliare sono 3.226 (+67), mentre gli attualmente positivi sono 3.343 (+60). Dall'inizio della pandemia, dunque, il Piemonte ha registrato 372.871 positivi, i decessi diventano 11.705, mentre i guariti sono 357.823.