BANCHI DI NEBBIA

Tampone gratis agli insegnanti, così la scuola diventa "ni vax"

Passa la linea dei sindacati: Green Pass anche solo con i test a carico degli istituti scolastici. Un disincentivo alla vaccinazione. I presidi si oppongono e non firmano l'accordo, per Pd e Forza Italia si tratta di un "grave errore che discrimina altri lavoratori"

Dopo l’incontro fiume nella giornata di ieri, che si è protratto anche nella notte, i sindacati della scuola e tecnici del Ministero hanno trovato un’intesa per il protocollo sulla sicurezza ed è stato firmato dalle parti l'accordo in vista del nuovo anno scolastico. Tra i temi principali ci sono i tamponi a carico delle scuole e gratuiti per i docenti, le soluzioni per evitare classi pollaio, corsie preferenziali per i vaccini e supporto per le verifiche del Green pass. Il nodo certificazione verde verrà chiarito in una nota specifica che l’amministrazione invierà alle istituzioni scolastiche nei prossimi giorni. Il documento si applicherà all’anno scolastico 2021/2022, “fintantoché sono previste misure per il contenimento dell'epidemia da Covid-19". Da subito non sono mancate le critiche all’accordo, con l’Associazione nazionale presidi (Anp) che si è rifiutata di firmare “perché contraria alla possibilità che le scuole si facciano carico del costo dei tamponi”, ha detto il presidente Antonello Giannelli. “Non intendiamo favorire una logica di sostituzione della vaccinazione con il tampone. Deve essere chiaro: si tratta di tutela della salute collettiva e questo per noi è prioritario”.

Anche Pd e Forza Italia vanno all’attacco dell’accordo. “Lo Stato pagherà i tamponi ai docenti #novax con le tasse dei cittadini che si sono responsabilmente vaccinati. Per me si tratta di un grave errore. Gli insegnanti che possono farlo si devono immunizzare e la scuola deve ripartire in sicurezza”, scrive su Twitter la deputata del Partito democratico Alessia Rotta. “È indegno che gli istituti scolastici, cioè i cittadini contribuenti, paghino i tamponi agli insegnanti no vax per permettergli di tornare al lavoro”, commenta invece il deputato di Forza Italia Roberto Novelli. “Prendiamo atto della precisazione del ministro che limita la gratuità dei test al personale che non può vaccinarsi per motivi di salute e restiamo in attesa della nota con i dettagli del protocollo. Confidando che il governo, per accondiscendere ai sindacati, non confermi la gratuità per tutti – ha proseguito –. Sarebbe un pessimo segnale, una misura discriminatoria nei confronti di altri lavoratori e un regalo a una minoranza irresponsabile a cui lo Stato affida un compito tra i più importanti”.

In tema di vaccinazioni, nell’ultima bozza dell’accordo è contenuto l’impegno del ministero dell’Istruzione a chiedere a quello della Salute “una corsia preferenziale per la vaccinazione del personale scolastico, attraverso degli accessi prioritari”. In questo modo, si spera di ampliare la platea dei vaccinati ma anche di “assicurare un costante rapporto con le istituzioni scolastiche finalizzato anche alle procedure di tampone preventivo e di contact tracing in caso di possibile contagio”. Secondo le indiscrezioni, i docenti che non aderiscono alla campagna vaccinale, per insegnare, dovranno comunque ottenere il Green pass attraverso i tamponi. Insomma, un espediente che di fatto disincentiva la vaccinazione. Per quanto riguarda la questione dei costi, il ministero ha comunicato che fornirà “assistenza amministrativa e contabile” oltre a risorse straordinarie. Saranno quindi le istituzioni scolastiche che, mediante accordi con le Aziende Sanitarie Locali, utilizzeranno queste risorse per sostenere il costo per effettuare i tamponi diagnostici per il personale scolastico. La misura è rivolta anche ai vaccinati che ne avranno bisogno, per il tracciamento dei contatti. Inoltre, è previsto un supporto per le operazioni di verifica dei green pass del personale scolastico. Ma tutte le indicazioni sul punto verranno chiarite nei prossimi giorni, con una nota che sarà inviata alle istituzioni scolastiche.

Per quanto riguarda il distanziamento e il rischio di “classi pollaio” il Ministero si è impegnato per attivare un “piano sperimentale” di intervento per le scuole che presentino classi particolarmente numerose. Si tratta di apposite risorse per garantire da subito le condizioni di distanziamento: più docenti, più personale Ata, attenzione agli aspetti logistici e all’ampliamento dell’offerta formativa. Questo in attesa dell’intervento più organico che verrà realizzato con le risorse del Pnrr. Sull’attività all’interno delle classi, le scuole dovranno garantire un buon ricambio dell’aria “con mezzi naturali o meccanici in tutti gli ambienti". L’accesso agli spazi comuni deve essere disciplinato, con la previsione di una ventilazione adeguata dei locali, per un tempo limitato allo stretto necessario e con il mantenimento della distanza di sicurezza. L’utilizzo dei locali adibiti a mensa scolastica è consentito nel rispetto delle ordinarie prescrizioni di igienizzazione personale e degli ambienti, oltre che delle misure di distanziamento fisico. Nel caso fosse necessario, si potrà prevedere l’erogazione dei pasti in fasce orarie differenziate.