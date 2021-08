DIRITTI & ROVESCI

"Il Garante protegge la privacy,

ma il primo tutore è il cittadino"

La pandemia e la pervasività dei social aprono nuovi fronti al trattamento dei dati personali e sensibili. Dal revenge porn al cyberbullismo, dal telemarketing selvaggio alla cybersecurity. Intervista a Ghiglia, componente dell'Authority

Ieri ha bocciato l’ordinanza del presidente della Sicilia che impone l’obbligo di Green Pass per accedere agli uffici pubblici, ma solo cinque giorni prima aveva risposto al quesito della Regione Piemonte affermando che baristi e ristoratori possono chiedere l’esibizione di un documento di identità per accertare che il certificato appartenga a chi lo mostra.

Quella dell’Autorità garante per la protezione dei dati personali, meglio conosciuta come Garante per la privacy, è un’attività che come e più di altre è stata rivoluzionata dalla pandemia: ulteriori tematiche da affrontare, spesso senza precedenti, quesiti cui rispondere in tempi rapidi e ruolo cruciale anche di fronte a immancabili contraddizioni che proprio sulla riservatezza dei dati sono emerse con ancor più evidenza nel rapporto dei cittadini con le misure per contrastare il Covid e con quello sempre più totalizzante e pervasivo con i social network.

Dal luglio dello scorso anno del collegio presieduto da Pasquale Stanzione, fa parte Agostino Ghiglia, a lungo “federale” del Msi per la provincia di Torino, discepolo ed erede politico di Ugo Martinat, deputato per due legislature, assessore regionale, percorso naturale dalla Fiamma almirantiana all’Alleanza Nazionale della svolta finiana di Fiuggi, quindi l’approdo in Fratelli d’Italia, di cui sarà per un periodo coordinatore regionale.

Ghiglia, lei è arrivato all’Autority l’estate scorsa nel periodo in cui il Covid aveva concesso una tregua che si sarebbe rivelata breve. È passato un anno e siamo alle prese con il Green Pass. Nel mezzo tanti cambiamenti obbligati anche per un ente che deve maneggiare una materia tanto delicata quanto importante per ciascun cittadino.

“Sicuramente il Covid ha cambiato tantissimo anche per quanto riguarda l’attività e l’impegno del Garante. Lo ha fatto soprattutto su due direttrici principali. Da un lato il cambiamento del ruolo dell’Autorità con il nuovo regolamento che di fatto riduce moltissimo l’azione consultiva affidando all’accountability delle aziende e riservando al Garante una funzione di verifica a posteriori ed eventualmente sanzionatorio. E dall’altro lato ci siamo ritrovati di fronte a una pandemia devastante”.

Come l’avete affrontata, fin dai primi momenti, quando i Dpcm arrivavano a raffica e le libertà personali, con il lockdown duro della primavera 2020, sono state compresse come mai prima nella storia della Repubblica?

“Mi faccia dire una cosa”.

Prego.

“Il campo d’azione del Garante è sempre più vasto e trasversale. Andiamo dal revenge porn al cyberbullismo, dal telemarketing selvaggio ai social, alla cybersecurity, con una serie di sollecitazioni e necessità di approfondimento sterminate. Con questo bagaglio di competenze e impegno, arriva la pandemia. E arriva con un’Autorità che ha un organico assolutamente inadeguato”.

Il collegio è formato da quattro membri compreso il presidente, non certo una pletora. I dipendenti quanti sono?

“Centoventicinque rispetto a una pianta organica che ne prevede centosessanta. Ma la Francia ne ha 450, la Germania quasi mille e la Spagna quattrocento. Questo cosa significa? Significa che siamo arrivati a una funzione diversa in un periodo emergenziale con una struttura molto capace e preparata, ma assolutamente sottodimensionata”.

Questo è un problema non solo per l’immediato, ma anche per il futuro. Concorda?

“Abbiamo chiesto al precedente e all’attuale Governo un potenziamento. Certo non giova che gli stipendi dei dipendenti siano minori rispetto a quelli delle altre Authority. Dobbiamo essere nelle condizioni di poter dare risposte in tempi brevi, ancor più in questo periodo”.

Dove i problemi sulla privacy e la sicurezza dei dati non mancano…

“Abbiamo avuto il problema del sistema informatico del Lazio, contemporaneamente ci sono i decreti del Governo per i quali il parere del Garante è obbligatorio, poi i Dpcm, e poi i reclami quotidiani, solo lo scorso anno sono state trattate 40mila pratiche.

Quanto è cambiata la percezione dell’importanza della privacy nei cittadini in questo anno e mezzo di emergenza?

“La sensibilità è aumentata moltissimo, incommensurabile anche rispetto al passato recente. Nel momento in cui si pongono e si impongono delle limitazioni o dei controlli rispetto ai dati, inevitabile che il ruolo del Garante è fondamentale”.

Però a fronte di enormi dubbi e anche forti opposizioni a strumenti predisposti dal Governo, sollevando il problema della privacy e dall’altra un utilizzo quasi sempre preso molto e troppo alla leggera dei social. Non è una contraddizione che deve interrogare?

“Assolutamente sì. Da una parte c’è la privacy come percezione, dall’altra come legge. Faccio un esempio: il cittadino che vive a San Salvario vuole tante telecamere per avere più sicurezza, in quel momento è disposto a cedere la sua privacy, ma se lo stesso cittadino riceve due o tre telefonate da chi gli vuol vendere qualcosa e a quel punto invoca la privacy. Poi vuole vedere se la Juve ha comprato Locatelli e va su internet e diventa un accettatore compulsivo di qualsiasi cosa gli venga chiesto, che spesso significa cedere dati personali a operatori commerciali che poi lo molesteranno”.

Torniamo al Green Pass.

“Il Garante è intervenuto, fin dal decreto di aprile, per minimizzare i dati. Infatti oggi abbiamo un certificato virtuoso con un codice che può essere verificato solo con un’app specifica con rigidi parametri. Il primo Green Pass prevedeva più dati che non sono stati ritenuti indispensabili e sistemi di lettura non così delimitati”.

C’è il tema del personale sanitario non vaccinato la cui identità non può essere nota al datore di lavoro se non dopo una procedura che in Piemonte segna il passo. E la questione pur in termini un po’ diversi si riproporrà per il personale scolastico.

“I dati non possono e non devono essere alla mercé di tutti. Per semplificare un genitore non ha il diritto di sapere se l’insegnante di suo figlio e vaccinato o no”.

Quanto successo nel Lazio, pone un problema di sicurezza anche per altre Regioni e altri enti?

“Sia il pubblico, sia i privati devono rafforzarsi nella protezione dei dati. Molti dicono che saranno il petrolio del futuro, in realtà lo sono già adesso e molto più preziosi, visto che possono essere usati un numero infinito di volte”.