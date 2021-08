Covid: nessun decesso in Piemonte, ma 7 ricoveri in più

Nessun decesso da Covid nelle ultime 24 ore in Piemonte, dove l'Unità di crisi regionale ha registrato sette ricoveri in più, uno in terapia intensiva, dopo in tutto ora sono nove, sei negli altri reparti, dove i pazienti salgono a 115. I nuovi casi di persone risultate positive sono 202, l'1,7% degli 11.657 tamponi eseguiti. Gli asintomatici sono 95. I guariti sono 101. Le persone in isolamento domiciliare sono 3.320.(+94), mentre gli attualmente positivi sono 3.444 (+101). Dall'inizio della pandemia, dunque, il Piemonte ha registrato 373.073 positivi, i decessi restano 11.705, mentre i guariti diventano 357.924.