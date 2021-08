Auguri elettorali

Dicono che… mai come in questo Ferragosto le caselle mail e di WhatsApp sia state intasate di messaggi augurali. Con grande sfoggio di creatività c’è chi ha inviato struggenti immagini marine, chi incantevoli scorci montani, i più avvezzi con le diavolerie social hanno dato fondo alle reminiscenze cinematografiche condividendo frammenti di film (dal Sorpasso di Risi al Caro Diario di Moretti a Verdone di Un sacco bello). Per carità, è pure piacevole scoprire di essere nei pensieri di così tante persone, benché questo profluvio di sms serializzati abbia costretto molti a trascorrere buona parte della giornata con lo smartphone in mano. Poi in serata, scorrendo l’elenco dei mittenti, tutto è risultato chiaro: le elezioni sono alle porte. Come scriveva nel I secolo a.C. Quinto Tullio Cicerone “la nozione di amico è molto più estesa durante la campagna elettorale che in altri momenti della vita”. Figurarsi al tempo dei social.