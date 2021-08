Caldo e afa in attenuazione

A Torino oggi, lunedì 16 agosto, cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi per l'intera giornata, non sono previste piogge nelle prossime ore. Durante la giornata di oggi la temperatura massima registrata sarà di 33°C, la minima di 24°C, lo zero termico si attesterà a 4.320m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Est, al pomeriggio moderati e proverranno da Nordest. Allerta meteo prevista: afa. In Piemonte, maggiore variabilità sulle regioni di Nord Ovest per l'arrivo di correnti atlantiche occidentali più fresche. Acquazzoni e temporali nella notte tra Valle D'Aosta e alto Piemonte. Maggior soleggiamento sulle pianure ma con qualche nuovo temporale sparso tra pomeriggio e sera. Caldo e afa in attenuazione, venti in rotazione e rinforzo da Nord nelle ore serali.