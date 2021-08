Ferragosto, pienone nei musei di Torino

E' stato un weekend di Ferragosto di speranza quello passato dalle mete turistiche piemontesi. Dai musei fino ai concerti, i numeri sono stati positivi e fanno ben sperare per il futuro, dopo le difficoltà vissute con l'emergenza Covid. A Torino il museo Egizio ha comunicato 6 mila e 31 ingressi da venerdì a domenica, con il tutto esaurito a Ferragosto. Mentre il museo del Cinema ha accolto 4 mila 885 persone, segnano un +30 per cento rispetto agli stessi giorni dell'anno scorso. Sia i Musei Reali che quelli della Fondazione Torino Musei hanno contato su presenze ben al di sopra dei mille ingressi. Nelle montagne piemontesi invece, la nuova formula del concerto di Ferragosto chiamato "7x7, sette concerti in sette rifugi", ha fatto il tutto esaurito. L'evento, che si è svolto a Sauze d'Oulx, ha avuto un vero e proprio "boom", come sottolineato dal sindaco Mauro Menguzzi: "L'esperimento non solo è riuscito, ma è proprio piaciuto tanto".

La Reggia di Venaria con i Giardini, le mostre "Una infinita bellezza. Il paesaggio in Italia dalla pittura romantica all'arte contemporanea", !Paolo Pellegrin. Un'antologia" (che chiuderà il 29 agosto) ed il Castello della Mandria, hanno registrato 1.015 ingressi nella giornata odierna di Ferragosto. Il totale sale a 2.707 con venerdì 13 e sabato 14 agosto. Numeri positivi anche nei giorni infrasettimanali: da martedì 10 a giovedì 12 i biglietti staccati sono stati infatti 2.642 (un dato superiore allo scorso anno, quando se ne erano contati 2.200 circa). Soddisfatti Paola Zini e Guido Curto, presidente e direttore del Consorzio delle Residenze Reali Sabaude che gestisce il complesso della Venaria Reale: i riscontri di questi ultimi giorni infatti sono stati confortanti, nonostante le difficoltà contingenti del periodo per l'obbligo del Greenpass, e inducono all’ottimismo anche per i prossimi mesi.

Sono stati circa 1.800 nel fine settimana di Ferragosto (da venerdì 13 a domenica 15) i visitatori, a Torino, del Museo nazionale dell'automobile. L'affluenza, definita "buona" dai responsabili del complesso, è in aumento del 30% rispetto al Ferragosto del 2020 e in calo di circa il 40% rispetto a quello del 2019. Nelle prime due settimane di agosto sono stati registrati in tutto 10 mila ingressi: il dato conferma una tendenza cominciata a luglio, quando le presenze sono stati 13 mila con un +300% rispetto a giugno. Molti sono i visitatori provenienti dall'estero (Belgio, Olanda, Gerania, Svizzera, Francia) Il 6 agosto, con l'entrata in vigore del Green Pass, era stato segnalato un brusco calo degli accessi e, nelle giornate successive, l'affluenza aveva subito un calo di circa il 20%. La media è poi tornata a salire fino a superare i 600 visitatori giornalieri.