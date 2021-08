Covid: due minimarket chiusi a Torino

Due minimarket nell'area porticata di via Nizza a Torino sono stati chiusi per violazione delle norme anti Covid dopo un controllo nella polizia municipale. Gli agenti del Comando San Salvario, Cavoretto, Borgo Po hanno verificato che i clienti si aggiravano tra gli scaffali senza mascherine e che i titolari - entrambi bengalesi - non erano intervenuti. In uno dei due esercizi commerciali - che peraltro non aveva rispettato l'orario di chiusura - le persone presenti erano in quantità superiore al massimo consentito. I locali sono stati chiusi per 5 giorni e sia i titolari che i clienti sono stati multati: il totale delle sanzioni ammonta a circa 2.400 euro. Già in precedenza i due minimarket erano stati sottoposti a chiusura temporanea per violazioni analoghe. E' scattata così una segnalazione alla prefettura.