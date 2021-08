Capitale della Cultura, sul Monviso bandiera di Saluzzo

In cima al Monviso, a 3.841 metri, sventola la bandiera simbolo della candidatura di Saluzzo e delle Terre del Monviso a Capitale italiana della cultura 2024. A legarla saldamente alla croce in vetta dopo una salita in vetta in circa 3 ore e mezza di tempo dal Rifugio Quintino Sella, è stato un giovane del territorio, Luigi Vallome che ha deciso di "portare a casa" l'emblema che raffigura proprio il Re di Pietra colorato e stilizzato con tratto contemporaneo. Luigi Vallome, 24 anni, è un giovane amministratore di Verzuolo e lavora alla Fondazione Amleto Bertoni di Saluzzo. Nella sua seconda salita sull'iconica montagna ha chiesto all'amica Anna Bassignano di accompagnarlo. Anna, 21 anni, è di Manta e lavora al Rifugio Quintino Sella. Entrambi sono scout nel gruppo Saluzzo 1. "Sono salito sul Monviso con la bandiera perché mi sembrava importante che ci fosse un segno della candidatura a Capitale italiana della cultura 2024 proprio in cima al suo simbolo, il Monviso- ha raccontato Vallome-. Andando sul Monviso mi sono reso conto che salgono alpinisti da tutta Italia e non solo. È bello trasmettere a tutti loro il segno della candidatura, che mette la montagna al centro di un progetto di Capitale italiana della cultura, coinvolgendo tutto il territorio". "La foto che ci hanno mandato Luigi e Anna è carica di entusiasmo- ha commentato Mauro Calderoni, Sindaco di Saluzzo-. Due giovani in vetta al Monviso, invitano a lavorare con impegno per valorizzare il nostro territorio".