Covid: violato divieto di ballo, locale chiuso 5 giorni

Violazione del "divieto di ballo" imposto dalle norme anti Covid. E' quanto ha portato alla chiusura (per cinque giorni) di un punto di ritrovo estivo allestito a Torino in via San Paolo. L'intervento è stato eseguito dagli agenti della polizia municipale dopo le numerose lamentele dei residenti per il fracasso notturno. Nella tarda serata di sabato 14 agosto gli agenti hanno cominciato a monitore le attività del locale e nelle prime ore di domenica hanno svolto l'ispezione. Mentre i clienti sono stati invitati a uscire, il presidente dell'associazione organizzatrice è stato multato.