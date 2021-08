Montagna: incentivi del Piemonte per trasferirsi nei borghi

Il Piemonte incentiva chi decide di trasferirsi in montagna. Con un bando della Regione che sarà pubblicato il 1° settembre partono gli incentivi, da 10 mila a 40 mila euro, per l'acquisto o la ristrutturazione di una casa sulle "terre alte". L'investimento totale dell'ente pubblico è di 10 milioni di euro, "La montagna - sottolinea il presidente della Regione Piemonte Alberto Cirio - non va vista come una riserva inaccessibile, ma come un grande propulsore di economia, natura, enogastronomia, turismo e di tutto ciò che di meraviglioso ha da offrire. Penso che, dopo due anni di pandemia, questa idea dell'aria fresca, dell'aria pulita, della possibilità per chi lo desidera di vivere a contatto con la natura siano valori su cui investire per il nostro futuro e per quello delle nostre straordinarie montagne". Sono 465 i comuni montani con meno di 5 mila abitanti interessati dalla misura e dalla campagna di comunicazione realizzata in collaborazione con VisitPiemonte. Tra i testimonial ci sono anche persone e famiglie che hanno già scelto di vivere nelle montagne del Piemonte.