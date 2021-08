Meteo: cieli in prevalenza poco o parzialmente nuvolosi

A Torino oggi, martedì 17 agosto, cieli in prevalenza poco o parzialmente nuvolosi per l'intera giornata, non sono previste piogge nelle prossime ore. Durante la giornata di oggi la temperatura massima registrata sarà di 31°C, la minima di 20°C, lo zero termico si attesterà a 4178m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Sud-Sudovest, al pomeriggio assenti e proverranno da Est-Nordest. Nessuna allerta meteo presente. In Piemonte, rimonta l'alta pressione da ovest a garanzia di tempo in prevalenza stabile e soleggiato sulle regioni di Nordovest, salvo occasionali rovesci pomeridiani sui settori montuosi, Venti settentrionali in rotazione ai quadranti sud occidentali; zero termico nell'intorno di 4150 metri. Mar Ligure di Ponente da molto mosso a mosso; Mar Ligure di Levante molto mosso.