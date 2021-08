Afghanistan, Lo Russo: subito corridoi umanitari

“Servono corridoi umanitari, non possono pagare il conto di questa tragedia le donne e gli uomini liberi, le persone che avevano creduto nelle scuole e nelle università aperte e nei diritti”. Lo scrive su Facebook il candidato sindaco del centrosinistra a Torino, Stefano Lo Russo, in merito alla tragedia in Afghanistan di queste ore. “L’UE, l’Italia e i Comuni - prosegue - così è come accaduto in passato, organizzino l’accoglienza necessaria per salvare vite umane. Le immagini - rimarca - dei due uomini che cadono dal carrello dell’aereo americano in decollo da Kabul rappresentano il dramma di un popolo, nel disperato tentativo di fuga, voler scappare da una esistenza drammatica che si ripete. Si torna indietro di vent’anni. Non si può cancellare - conclude - in una veloce ritirata la responsabilità del mondo verso un popolo”.