Ferragosto, controlli a Torino: due arresti

Nell’ambito dei servizi di controllo del territorio disposti dal Comando Provinciale nella settimana di Ferragosto, i carabinieri hanno arrestato due persone. A Nichelino, nell’hinterland torinese, i militari della Compagnia di Moncalieri nei giorni scorsi hanno sottoposto a fermo di indiziato di delitto un cittadino bosniaco di 48 anni ritenuto responsabile di rapina, furto e ricettazione. L’uomo è stato fermato a bordo di una autovettura risultata rubata alla fine di giugno. Durante la perquisizione veicolare sono stati rinvenuti un berretto con visiera, una pistola tipo soft air, materiali vari idonei allo scasso ed alcuni portafogli ed occhiali. Le immediate indagini condotte dai carabinieri hanno consentito di raccogliere gravi elementi di colpevolezza a carico del soggetto in ordine ad una rapina e ad una serie di furti, su autovettura e in danno di esercizi commerciali, che si sono consumati nei paesi della cintura sud di Torino nei primi giorni di agosto.L’uomo, il cui fermo è stato convalidato nella giornata di ieri dall’Autorità giudiziaria, è ora sottoposto alla custodia cautelare in carcere. A Borgaro Torinese è finito in manette un georgiano di 40 anni sorpreso dai militari della Compagnia di Venaria mentre usciva dall’interno di un condominio dove poco prima, approfittando dell’assenza dei proprietari attualmente in vacanza, si era introdotto in un appartamento asportando orologi e monili in oro per un valore di 20.000 euro. Dopo una breve colluttazione l’uomo è stato bloccato.