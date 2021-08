Commercio: licenze ambulanti, Goia chiede intervento Cirio

L'intervento del governatore Alberto Cirio per sbloccare "il caos delle concessioni agli ambulanti" è stato chiesto dall'associazione di categoria Goia. "Oltre alla pandemia sanitaria ed economica - si legge in un comunicato - questo biennio ha significato per le oltre 200 mila imprese italiane operanti nel commercio su aree pubbliche il rinnovo dodecennale delle concessioni" ma ora "a causa di alcune formalità burocratiche un centinaio di famiglie, solo a Torino, rischiano di trovarsi senza lavoro". "Stiamo parlando - dice Giancarlo Nardozzi, presidente nazionale di Goia Fenapi - di una crisi di dimensioni paragonabili all'Embraco. Per questo ho chiesto al presidente Cirio, che peraltro è sempre disponibile, di intervenire con urgenza". Già nei mesi scorsi l'associazione aveva proposto di posticipare gli adempimenti regionali a carico degli operatori per non sovraccaricare gli uffici comunali e rendere le procedure "più semplici e chiare a tutti". Solo a Torino - sottolinea il Goia - le concessioni da rinnovare sono migliaia". Una proroga tecnica è stata concessa dal Parlamento fino al marzo del 2022. Manca però "il via libera della Regione, che al momento non è arrivato".