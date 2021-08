Covid: clienti senza green pass, chiusa sala scommesse

In quattro si trovavano all'interno della sala scommesse per giocare e nessuno aveva il green pass. Per questo la questura di Alessandria ha chiuso per cinque giorni l'attività, che si trova in città. Tutti i clienti sprovvisti della certificazione verde sono stati sanzionati, compreso il titolare che non aveva nemmeno esposto la cartellonistica richiesta per legge.