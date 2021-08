Parchi: Gran Paradiso pronto a festeggiare i 99 anni di vita

Sarà Valsavarenche ad ospitare le celebrazioni per il 99° compleanno del Parco Nazionale Gran Paradiso, il più vecchio di Italia (fu istituito il 3 dicembre 1922). Sono previste due giornate di festa, il 27 e 28 agosto. Il programma si apre il venerdì sera con uno spettacolo teatrale e musicale ideato per l'occasione (a cura dell'attrice e autrice Livia Taruffi e dell'arpista e cantautrice torinese Cecilia Lasagno); il sabato mattina sono previste due escursioni tematiche alla scoperta delle azioni di tutela dello stambecco e della marmotta mentre alle 17 ci sarà un momento istituzionale alla presenza delle autorità; sabato sera gran finale con la visita in notturna al Centro "Acqua e Biodiversità" di Rovenaud e l'osservazione del cielo stellato. Ospiti d'onore della manifestazione saranno i rappresentanti del Parco Nazionale d'Abruzzo, Lazio e Molise.