Droga: tre giovani pusher arrestati a Torino

Tre pusher di 24, 23 e 21 anni, tutti cittadini italiani, sono stati arrestati a Torino dalla polizia. Il terzetto è stato controllato da una pattuglia della squadra volanti mentre, bordo di un furgone, percorreva via Tirreno. Nel vano portaoggetti era stato nascosto un boccale di birra al cui interno c'erano delle infiorescenze di marjuana, mentre in un borsone sistemato nel bagagliaio c'erano un bilancino di precisione, un coltello a serramanico e 450 euro in contanti. Due dei giovani avevano infilato della droga nei loro slip. Nelle case dei tre è stato trovato del materiale per la realizzazione di una serra artigianale e per il confezionamento delle dosi di stupefacente. In tutto stati sequestrati oltre 2 etti e mezzo di marijuana, quasi 5 grammi di ketamina, 4 di hashish ed oltre 700 euro in contanti. Il ventitreenne ed il ventunenne sono risultati destinatari di un foglio di via obbligatorio dal comune di Lucca.