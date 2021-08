Torino: imbrattata sede dei Moderati

Parolacce, bestemmie e riferimenti a Stalin. Così è stata imbrattata una delle sedi dei Moderati di Torino, quella di via Valperga Caluso. "Noi - replicano i Moderati - rispondiamo con un sorriso. Offese, riferimenti a ideologie superate dalla storia e parole blasfeme, nulla che possa fermarci - assicurano Carlotta Salerno e Silvio Magliano - anzi la conferma che una posizione moderata e di buon senso è più che mai necessaria in questa fase storica e politica della nostra città". I due esponenti dei Moderati definiscono la scritta "il gesto meschino di una mano anonima. E' evidente l'intento di colpire valori e storia dei Moderati: ma questo atto di vandalismo altro non fa che squalificare chi lo ha commesso. Cancelleremo immediatamente le scritte - concludono - e continueremo più che mai ad impegnarci per Torino. L'unico estremismo nel quale ci identifichiamo è quello del buon senso, l'unico antidoto ad attacchi meschini il lavoro e il sorriso".