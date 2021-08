SCHIATTE SINDACALI

Da Cortese senior a Cortese jr,

successione in famiglia nella Uil

Il segretario regionale si appresta a passare le redini del sindacato al figlio Luca, attualmente a capo dell'organizzazione nel Canavese. Dopo le accuse di nepotismo tra i metalmeccanici un'operazione "esteticamente non bellissima"

Una successione per via dinastica, un testimone pronto a passare di padre in figlio con il beneplacito di un’organizzazione in cui l’unico che ha alzato la voce, lanciando accuse di “nepotismo”, ora deve rispondere di diffamazione. Rimarrà in mano a un Cortese la Uil del Piemonte? A sentire parlare chi c’è dentro da anni i dubbi sono pochissimi, il passaggio di consegne è ormai sancito, nessuno oserà opporsi. E così Gianni Cortese passerà le redini del sindacato che ha in mano da tredici anni al figlio Luca, attualmente numero uno della Uil di Ivrea e del Canavese.

È stato Cono Meluso, funzionario della Uilm, a lanciare il sasso a luglio. Con una lettera inviata al segretario nazionale Rocco Palombella aveva definito l’organizzazione dei metalmeccanici Uil “una proprietà privata” sorretta da logiche di “nepotismo”. Secondo Meluso “si sono registrati, ieri e oggi, allontanamenti e azioni di mobbing di soggetti non graditi solo perché esprimono liberamente e democraticamente le proprie idee e pensieri”. Un riferimento neanche troppo velato a Dario Basso, ex segretario della Uilm subalpina, che ha preso armi e bagagli e si è trasferito alla Fismic-Confsal con un drappello di fedelissimi.

Ne è scaturita una denuncia da parte di chi si è sentito tirato in causa da accuse gravissime in un momento in cui la Uil attraversa una fase molto delicata dopo le dimissioni di Carmelo Barbagallo al vertice, avvenute lo scorso anno quando il Consiglio nazionale scelse Pierpaolo Bombardieri come nuovo segretario generale. Ora è lo stesso Bombardieri che, per legittimare il proprio mandato, vuole un congresso da tenersi, secondo indiscrezioni, nell’ottobre del 2022. Se così fosse, in Piemonte il passaggio di testimone potrebbe avvenire già nella prossima primavera.

Un vero e proprio predestinato Luca Cortese, entrato nel sindacato esattamente vent'anni fa – era il 2001 – come Rsu nei metalmeccanici. Poi è approdato al pubblico impiego dopo aver vinto un concorso in polizia municipale. Cambiano i mestieri (dopo la laurea in filosofia aveva lavorato anche in un call center) non la sua militanza nell’organizzazione del papà; e infatti nel 2009, a soli 30 anni, diventa segretario della Uil di Ivrea e Canavese, incarico che conserva tutt’ora. Un anno prima papà Gianni, vicino allora alle posizioni di Gianni De Michelis, era diventato numero uno della Uil piemontese succedendo a Giorgio Rossetto.

È da un anno che al civico 11 di via Bologna, quartier generale della Uil piemontese, si prepara una successione che, a detta di tutti, avverrà senza scossoni: “Chi vuoi che si metta di traverso”, se la ride un funzionario che per comprensibili ragioni chiede di rimanere anonimo. “Un’operazione esteticamente non bellissima – la definisce un osservatore – in un panorama tuttavia nel quale di dirigenti sindacali ce n’è ben pochi”. A settembre Luca Cortese dovrebbe entrare nella segreteria regionale, tappa di avvicinamento prima del grande salto a capo dell’organizzazione. Nel nome del padre.